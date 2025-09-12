Biträdande forskare, 100 % 6 månader
2025-09-12
Om anställningen
Vi söker en biträdande forskare i gerontologi och experimentell hälsovetenskap.
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader med tillträde 2025-10-01, 100 %, är placerad i forskargruppen Åldrande och hälsa vid Institutionen för hälsovetenskaper.
Beskrivning
Arbetet omfattar två delar. Den gerontologiska delen bygger på data insamlade inom forskningsprojektet GenerationTech. Projektet genererar ny kunskap om den åldrande befolkningens attityder och erfarenheter, behov och önskemål som kan användas för att stimulera äldre till teknikanvändning i sin vardag och stärka deras hälsa och delaktighet i samhället. Den experimentella hälsovetenskapliga delen kommer att omfatta datainsamling och analys av data om funktionell kapacitet inom ramen för ett pågående forskningsprogram där riskerna för att utveckla tidig artros och de långsiktiga hälsokonsekvenserna efter knäskador hos idrottare.
Forskningen genomförs i en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskningsmiljö som engagerar forskare som representerar olika inriktningar inom hälsovetenskap.
Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar arbetsuppgifter relaterade till olika delar av forskningsprocessen. Identifiering av problem och frågeställningar, planering och genomförande av datainsamling i laboratoriemiljö, analyser av redan insamlade data samt vetenskaplig rapportering av resultat, m. m. ingår. Arbetsuppgifterna omfattar även projektadministration, kvalitetskontroll av data, medverkan vid konferenser och andra arrangemang samt andra inom forskningsmiljön förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter. Forskaren som anställs kommer att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med andra forskare, såväl inom den egna forskargruppen som i andra forskargrupper och verksamheter vid Lunds universitet.Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
• Doktorsexamen i hälsovetenskap eller närliggande ämne, med inriktning av relevans för forskning i gerontologi och experimentell hälsovetenskap.
• Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om åldrande och hälsa samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvantitativa forskningsmetoder.
• Arbetet kräver mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i för projektet relevant forskningsmiljö.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med
Susanne Iwarsson, gruppchef susanne.iwarsson@med.lu.se
