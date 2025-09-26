Biträdande enhetschef till Affektiv mottagning Södermalm
2025-09-26
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Om Affektiv mottagning Södermalm
Affektiv mottagning Södermalm är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom Psykiatri Södra Stockholm och behandlar patienter med depression, bipolaritet och/eller mani. Vår mottagning är centralt belägen på Södermalm, bredvid Zinkensdamms idrottsplats, i verksamhetsanpassade lokaler.
Vi söker
En strukturerad specialistsjuksköterska med intresse för ledning och organisation. Du behöver kunna jobba självständigt och ha erfarenhet av psykiatrisk öppenvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningen avser en tillsvidareanställning som sjuksköterska med ett förtroendeuppdrag på 40% som biträdande enhetschef vilket kan förlängas.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du bl.a. att:
Självständigt följa upp läkemedelsbehandlingar för patienter inom psykiatrisk vård, med fokus på behandlingar med litium och centralstimulantia. Genomföra hälso- och uppföljningssamtal för att utvärdera patienters välbefinnande, identifiera vårdbehov samt för att upptäcka eventuella biverkningar av pågående behandlingar. Samverka med andra vårdaktörer för att säkerställa en samordnad och personcentrerad vård. Arbeta evidensbaserat i enlighet med Stockholms läns sjukvårdsområdes processkartor
I rollen som bitr. enhetschef hos oss kommer du bl.a. att:
bistå enhetschef vid rekrytering, ansvara för introduktion av studenter, läkare under utbildning samt nyanställd personal
ingå i mottagningarnas remissgrupp
ansvara för bemanningsfrågor
ta över enhetschefens ansvar vid dennes frånvaroKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som:
Har vidareutbildning inom psykiatrisk vård samt erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård. Är strukturerad och van vid att arbeta systematiskt, med förmåga att hantera och planera vårdprocesser på ett effektivt sätt. Är självständig, ansvarstagande och vill bidra till verksamhetens utveckling. Har erfarenhet av att följa upp läkemedelsbehandlingar.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde kan ske enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där du ges möjlighet att arbeta självständigt och systematiskt för att säkerställa en högkvalitativ vård för våra patienter. Vi erbjuder en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling både på individuell nivå och gruppnivå. Arbetet erbjuder en variation av arbetsuppgifter och möten med olika diagnosgrupper samt vårdgrannar. Det kommer även finnas möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter på distans.
Mottagningen har ett årligt friskvårdsbidrag på 5 000 kronor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
