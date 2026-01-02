Biträdande enhetschef Myndighet barn och unga till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Myndighet barn och unga / Socialsekreterarjobb / Söderhamn Visa alla socialsekreterarjobb i Söderhamn
2026-01-02
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Myndighet barn och unga i Söderhamn
Ditt uppdrag
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst för barn och unga?
Nu söker vi en biträdande enhetschef till enheten Myndighet barn och unga! Med den nya Socialtjänstlagen (SoL) står vi inför ett spännande och utmanande förändringsarbete.
För att stärka vårt helhetsgrepp kring myndighetsutövningen för barn och unga, och möta framtidens behov, förstärker vi nu ledarskapet genom att omvandla en av våra två enhetschefstjänster till en biträdande enhetschefstjänst.
Som biträdande enhetschef får du en central roll i att, tillsammans med enhetschefen, leda och utveckla enheten Myndighet barn och unga. Du blir en del av arbetet att forma framtidens socialtjänst, där vi står inför både nya utmaningar och möjligheter genom den nya lagstiftningen. Vårt mål är att skapa en trygg och stabil verksamhet med barnets bästa i fokus, där vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att möta både samhälls- och individbehov.
I rollen som biträdande enhetschef stödjer du enhetschefen i att leda, samordna och utveckla enheten. Du ansvarar för utvalda utvecklingsområden och projekt, deltar i beslutsprocesser och fattar beslut inom ditt ansvarsområde. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och kvalitetskrav. Du ersätter enhetschefen vid frånvaro och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö och psykologisk trygghet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi värdesätter ett närvarande och inkluderande ledarskap där omtanke, engagemang och professionalitet är vägledande. Hos oss arbetar du i en miljö som präglas av samarbete, kunskapsutbyte och gemenskap. Vi tror att ett gott arbetsklimat och psykologisk trygghet är grunden för att lyckas i vårt viktiga uppdrag - att göra verklig skillnad för barn, unga och deras familjer. Här får du möjlighet att växa både som ledare och medarbetare, och vara med och påverka verksamhetens utveckling. Dina idéer och initiativ tas tillvara, och tillsammans arbetar vi för att möta framtidens behov inom socialtjänsten.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor, där omtanke och samarbete är viktiga inslag i vardagen och vi hjälps åt i alla led. Du får möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling i en tid av förändring.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen (krav) och minst fem års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst, särskilt med inriktning på barn och unga. Du har även erfarenhet av ledarskap.
Du är trygg i din roll som ledare, har förmåga att arbeta strategiskt och ser helheten. Du ställer höga krav på kvalitet, är tydlig i din kommunikation och samarbetar väl med andra. Du värdesätter ett gott arbetsklimat, är lösningsfokuserad och drivs av att utveckla verksamheten och uppnå resultat tillsammans med kollegor. Ditt engagemang för barn och ungas bästa är genuint, och du har förmågan att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Du är strukturerad, flexibel och trivs i en föränderlig miljö.
Meriterande är kunskap om verksamhetssystemet Lifecare, Signs of Safety samt kvalitetsledningssystem inom socialtjänsten.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i arbetslagen.
Tidigt i vår rekryteringsprocess låter vi kandidater besvara två tester för att på ett objektivt och opartiskt sätt få fram en kandidatprofil gällande personlighet och problemlösningsförmåga. Resultatet kan sammanfattas som kandidatens potential mot utlyst tjänst och ligger till grund för den fortsatta processen.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Myndighet barn och unga Kontakt
Christin Fors, enhetschef christin.fors@soderhamn.se Jobbnummer
9667018