Biträdande enhetschef med personalansvar
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Ystad Visa alla administratörsjobb i Ystad
2025-11-03
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker biträdande enhetschef med personalansvar till sydöstra Skåne. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som biträdande enhetschef hör du till ett kontor inom avdelningen för signalunderrättelser och en enhet som verkar inom området rysk militär verksamhet. Avdelningen för signalunderrättelser arbetar med att bearbeta och analysera inhämtat material i syfte att rapportera unika och efterfrågade underrättelser till våra uppdragsgivare.
Rollen innefattar personal- och arbetsmiljöansvar för en del av enhetens medarbetare. Du leder enhetens dagliga operativa verksamhet och stödjer enhetschefen genom att ta fram produktionsplaner och produktionsmål, på kort och lång sikt. I detta ingår att notera nöjdhet, förändringar i behov och identifiering av sådant som kan leda till framtida produktion.
Uppdraget innefattar både intern samverkan med andra delar av myndigheten och extern samverkan med uppdragsgivare och partners, där du representerar enheten och verkar för goda kontakter. Som biträdande enhetschef arbetar du även strategisk med verksamhetsmål, kompetensutveckling samt utveckling av metoder och processer.
Tjänstens karaktär innebär förtroendearbetstid och tjänsteresor inrikes och utrikes kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, juridik, krigsvetenskap, ekonomi, teknik eller annat relevant område och/eller förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivet.
Erfarenhet av att arbeta med underrättelseproduktion vid underrättelse- eller säkerhetstjänst.
Grundläggande kunskaper avseende Microsoft Office.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning från, eller erfarenhet av att ha verkat inom, försvarssektorn.
Tidigare erfarenhet av personalansvar.
Tidigare erfarenhet av ledande befattning vid FRA eller hos uppdragsgivare.
Kunskap inom radio, telekom och/eller grundläggande förståelse för teknik.
Kompetens och/eller intresse för militära frågor.
God datorvana.
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Ledarskap - Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Kreativ - Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Personlig mognad - Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i sydöstra Skåne. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 35 10. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-11-30.
Referensnummer 2025FRA1982-2.
Referensnummer 2025FRA1982-2.
