Biträdande enhetschef - vikariat
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Hälso- & sjukvård, Hemsjukvård SSK / Sjukvårdschefsjobb / Ljusdal Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ljusdal
2026-07-13
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Som biträdande enhetschef inom kommunal hälso- och sjukvård med placering i hemsjukvården i Ljusdals kommun har du en central roll i att stödja enhetschefen i det dagliga operativa arbetet. Du ansvarar för att skapa goda arbetsförutsättningar för medarbetarna och säkerställa en smidig verksamhet genom att hantera vardagliga utmaningar och driftsfrågor i hemsjukvården.
Tjänsten är tidsbegränsad under rekryteringsperioden, tre månader med eventuell chans till förlängning. Huvuduppdraget är att avlasta enhetschef och vara ett stöd i verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Stödja enhetschefen i den dagliga ledningen och operativa styrningen av hemsjukvården inom Ljusdals kommun.
Hantera och lösa vardagliga operativa- och administrativa frågor som uppstår inom verksamheten.
Delta i planering och uppföljning av resurser för att optimera verksamhetens effektivitet.
Administrativa uppgifter i form av rutin-hantering, avvikelsehantering eller administrering av statsbidrag. Kvalifikationer
Du har erfarenhet och utbildning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorg alternativt har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande med chefserfarenhet, gärna från vård och omsorg.
Du har körkort B.
De personliga egenskaper som vi ser viktiga för tjänsten är:
God förståelse för operativa processer och vardagliga utmaningar.
Goda ledaregenskaper.
God samarbetsförmåga.
Stark kommunikativ förmåga i tal och skrift
Förmåga att hantera flera parallella uppgifter.
Lösningsorienterad och strukturerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!Övrig information
Omfattningen av tjänsten är 100%. Det finns dock möjlighet att diskutera en lägre sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov och kandidatens förutsättningar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Hälso- & sjukvård, Hemsjukvård SSK Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
10001246