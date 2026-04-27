Biträdande elevhälsochef
Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Den centrala elevhälsan leds idag av en elevhälsochef samt en biträdande elevhälsochef, som bland annat ansvarar för konsultativt stöd, mottagningsgruppen för introduktionsprogram och det kommunala aktivitetsansvaret. Organisationen behöver nu utöka med ytterligare en biträdande elevhälsochef med medicinskt ledningsansvar. Eftersom tjänsten är ett nytt uppdrag finns det stora möjligheter att tillsammans med elevhälsochefen, biträdande elevhälsochef och utifrån dina egna erfarenheter, kunskaper och kompetenser, utforma tjänsten.
I din roll kommer du att få möjlighet att i samverkan med rektorer och elevhälsopersonal göra skillnad för de barn och elever där förskolan och skolan har störst utmaningar att lyckas. Det är därför av stor vikt att du har en drivkraft att göra skillnad för varje barn och varje elev. Du får möjligheten att tillsammans med chef sätta kulturen för elevhälsoarbetet inom Linköpings kommun. Detta genom att säkerställa strategier och arbetssätt för att på bästa sätt kunna stötta de olika verksamheterna i elevhälsoarbetet. Vidare innebär rollen att du ansvarar för och leder den centralt anställda medicinska ledningen och skolläkargruppen. I din roll som medicinskt ledningsansvarig har du bland annat ansvar för den medicinska insatsens avvikelsesystem, anmälan enligt Lex Maria, metodstöd och kompetensutveckling. Elevhälsochefen innehar det medicinska verksamhetschefsuppdraget.
I uppdraget för centrala elevhälsan ligger även ett uppdrag att skapa förutsättningar för samverkan med socialtjänst och hälso- och sjukvård både genom konkret samarbete, men också genom upprättande av rutiner och arbetssätt.
Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Din arbetsplats
Enheten Centrala elevhälsan är organisatoriskt placerad inom Utbildningsförvaltningen (UTB). Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödjande för att eleverna skall nå utbildningens mål. Elevhälsoarbetet är ett tvärprofessionellt arbete och i elevhälsoteamet ingår skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Varje skola har sitt eget elevhälsoteam och arbetet leds av rektor. Den Centrala elevhälsan samverkar med rektorer för både förskola, grundskola och gymnasiet och har som grunduppdrag att främja elevhälsoarbetet. Dessutom har den Centrala elevhälsan en extern samverkan med hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom enheten bedrivs därmed strategiskt arbete med övergripande elevhälsofrågor inom Linköpings kommun.
Förutom rektors ansvar finns en central övergripande organisation för elevhälsan. Den centrala organisationen leds av elevhälsochefen och här finns bl a ledning av den medicinska-, den psykologiska och den psykosociala insatsen. I den centrala medicinska organisationen ingår skolsköterska med ledniningsuppgifter, samordningsansvarig skolsköterska och skolläkare. I den centrala organisationen för elevhälsan ingår även psykologiskt ledningsansvarig (PLA) och samordnande kurator, dessa är underställda elevhälsochefen. Utöver det finns det ytterligare delar i central elevhälsas verksamheten som utgör stöd i skolornas elevhälsoarbete, förvaltnings- och hemkommunsansvar gentemot alla skolformer. Ytterst ansvarig är elevhälsochefen och din roll som biträdande elevhälsochef kommer vara direkt underställd och ha ett delegerat ansvar och nära samverkan med chef och hela den centrala elevhälsan, men med ett specifikt ansvar för den medicinska insatsen.
Du som söker
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och har genomgått någon specialistutbildning såsom skolsköterska, distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Alternativt är du legitimerad läkare och har genomgått någon av specialistutbildningarna allmänmedicin, barnläkare eller barnpsykiater eller annan specialistutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av skola och elevhälsoarbete, liksom erfarenhet av att leda och ha personalansvar. Har du dessutom erfarenhet av att leda tvärprofessionella team och av journalföring i ProRenata ser vi det som en tillgång. Det är ett krav att du har goda kunskaper om hälso- och sjukvårdslagstifningen. God svenska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna nå ut med budskap i verksamheten och ha förmågan att dokumentera.
Som ledare är du trygg i din yrkesroll och har god pedagogisk insikt och sätter elevens behov och mål i fokus. Genom ett närvarande ledarskap utvecklar du tillsammans med dina medarbetares engagemang, kompetens och kreativitet arbetsplatsen och kommunen till det bättre. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du mot mål och styrs av mål- och resultat tänk i dina dagliga prioriteringar, planering och agerande. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
Urval påbörjas efter sista ansökningsdag. I denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i bedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr:
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Kontakt
Eva Edsgården Eva.Edsgarden@utb.linkoping.se Jobbnummer
9878683