Biträdande arbetsmarknadschef
2026-01-07
Vill du vara med och forma framtidens arbetsmarknadsinsatser i Järfälla kommun? Som biträdande arbetsmarknadschef får du en central roll i en utvecklingsresa där du leder med trygghet, värme och mod. Du arbetar nära arbetsmarknadschefen och medarbetarna och blir en nyckelperson i att bygga starka samverkansytor som gör verklig skillnad för kommunens invånare.
Arbetsmarknadsenheten är en del av Socialförvaltningen och ansvarar för insatser till individer som står utanför arbetsmarknaden samt samordning av kommunens sommarjobb för ungdomar. Enheten består idag av 15 medarbetare, varav en gruppledare och leds av Arbetsmarknadschef.
Arbetsmarknadsenheten utökar och utvecklar sin verksamhet och tillsätter nu en ny roll som biträdande arbetsmarknadschef som ett led i enhetens utveckling. Vi söker dig som med fullt chefsansvar vill vara med och utveckla, driva och leda arbetet framåt. Rollen innebär att du i nära samverkan med arbetsmarknadschef och medarbetare leder enheten genom förändring och utveckling, med fokus på att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för kommunens invånare.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
• Tillsammans med medarbetare initiera och driva igenom nya insatser och arbetssätt
• Leda och utveckla arbetsmarknadsenheten med personal-, budget- och verksamhetsansvar
• Arbeta i nära samarbete med arbetsmarknadschefen och medarbetarna för att säkerställa en välfungerande och sammanhållen verksamhet
• Driva utvecklingsfrågor och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål och säkerställa att enheten utvecklas i linje med socialförvaltningens övergripande mål
• Initiera, utveckla och följa upp stora samverkansytor, såväl internt som externt, där samarbete och partnerskap är avgörande för framgångKvalifikationer
Vi söker dig som är en flexibel, trygg och modig ledare med dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och arbetsmarknadsfrågor. Du har:
Relevant högskoleutbildning så som socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av ledarskap med fullt ansvar för personal och verksamhet
Kunskap och erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor
Erfarenhet och förmåga att leda i förändring och skapa engagemang hos medarbetare
Mycket god förmåga till samverkan och samarbete, med förmåga att bygga och utveckla relationer både internt och externt
Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta i komplexa samverkansmiljöer
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom socialförvaltning
• Kunskap om Supported employment, IPS och BIP
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och du är prestigelös i ditt ledarskap och har lätt för att samarbeta över gränser både organisatoriska och professionella.
Som chef är du är en trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang genom tydlighet och lyhördhet. Du kombinerar analytisk förmåga och strukturellt tänkande med en varm, närvarande ledarstil.
Vi erbjuder dig
En central roll i en verksamhet under utveckling
Möjlighet att påverka och forma framtidens arbetsmarknadsinsatser i Järfälla kommun
En arbetsmiljö präglad av engagemang, samarbete och professionalitet
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde så behärskar du det finska språket är det meriterande.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi tar emot alla ansökningar via Visma Recruit för att hålla alla dokument samlade på ett ställe. Vi tar gärna emot frågor, men ej ansökningar, via mail. Tillsättning av tjänst kan ske innan avslutad annonsering!
Välkommen att skicka in din ansökan! Ersättning
