Biståndshandläggare SoL
2025-09-24
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Trivs du i en mindre grupp där du får möjlighet att utvecklas utifrån dina intressen och bidra med dina idéer? Vi söker nu 2 nya engagerade kollegor som vill vara delaktiga i att hjälpa Hallstahammars kommuninvånare att få rätt hjälp.
Äldreomsorgen står inför en rad utmaningar och på biståndsenheten består utmaningarna av bland annat att möta en målgrupp som växer i antal och har andra behov än tidigare. Vi söker nu en handläggare för en tillsvidare anställning och en för ett vikariat för en föräldraledighet.
Vi står även i en utveckling av verksamheten i och med den nya Socialtjänstlagen, Nära vård och digitalisering inom välfärden. Vi letar efter dig, som likt oss, ser möjligheterna i detta och som vågar tänka nytt samt vill vara delaktig i att hitta nya arbetssätt.
Arbetsgruppen består av ett gäng stöttande kollegor som månar om varandra. På enheten finns nu sex handläggare och en arbetsterapeut. Biståndshandläggare och arbetsterapeut arbetar tillsammans för att bidra till en ökad kvalitet i handläggningen samt ge kommuninvånarna möjlighet att bibehålla sin självständighet längre. Utöver kollegor finns en enhetschef som stöd i det dagliga arbetet. Vi tar hänsyn till vad du behöver och anpassar introduktionen så att du på ett tryggt och säkert sätt kommer in i arbetet och gruppen.
Vi erbjuder dig flexibel arbetstid och möjlighet till att delvis arbeta på distans. Hos oss får du ett varierande arbete där du har möjlighet att utvecklas genom fortbildningar. I en mindre grupp ges du möjligheten att växa i den riktning du själv önskar, vi är intresserade och nyfikna på vad du vill utveckla.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer du i ditt dagliga arbete att utreda behov av insatser och fatta beslut enligt socialtjänstlagen. I arbetet ingår bland annat att arbeta med rådgivning, planering, samordning och uppföljning. Du kommer att ha ansvar för ett geografiskt område där du handlägger ärenden gällande exempelvis hemtjänst, växelvård, korttidsvård, trygghetslarm samt särskilt boende, för personer boende i området. En stor del av vårt dagliga arbete innefattar planeringar från sjukhuset, på enheten arbetar en av handläggarna primärt med utskrivningar från sjukhus medan övriga primärt arbetar med ärenden i hemmet och på korttidsboende.
I Hallstahammars kommun strävar vi efter en god samverkan vilket medför att det förekommer många kontakter med olika yrkeskategorier. Som handläggare hos oss får du möjligheten att delta i enhetens utvecklingsarbete genom att bidra med idéer eller att aktivt driva tilldelade sidoprojekt.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Kunskaper i socialrätt är av stor vikt. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning, framför allt erfarenhet av myndighetsutövning inom vård och omsorg.
För att trivas hos oss behöver du ha förmåga att självständigt planera ditt arbete, du kan prioritera på ett effektivt sätt och tar ett ansvar för helheten. I gruppen värdesätter vi att du är en lagspelare som kan be om hjälp när du behöver och kan vara till hjälp när dina kollegor önskar det. Du är hänsynstagande och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Vidare är du lösningsorienterad och ser möjligheter i förändringar. Vi är en arbetsplats under utveckling och önskar att du vill vara en del av vårt arbete framåt.
Med fördel har du tidigare erfarenhet av verksamhetssystemen Life Care och Cosmic Link. För tjänsten är det viktigt med en god kommunikativ förmåga.
Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs det att du har ett B-körkort för manuell växellåda.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Den ena tjänsten avser en tillsvidare tjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Den andra tjänsten avser ett vikariat på grund av föräldraledighet med start i februari 2026 och ett år framåt, eventuell möjlighet till förlängning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
