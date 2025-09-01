Biståndshandläggare LSS
Munkfors kommun / Administratörsjobb / Munkfors Visa alla administratörsjobb i Munkfors
2025-09-01
, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkfors kommun i Munkfors
, Forshaga
eller i hela Sverige
Vill du bli en del i vår framtidskommun?
I Munkfors kommun bor och förenas människor, infödda och inflyttade, i en kommun som ger en trygg och trivsam livsmiljö med kommunala verksamheter som sätter alla medborgare i fokus. Munkfors är den lilla kommunen som är bäst på att vara liten och utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i framtiden. Munkfors kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår vision vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform.Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning
Hos oss i Munkfors arbetar vi nära varandra och värnar om en arbetsmiljö som är både stimulerande och utvecklande.
Som biståndshandläggare blir du en viktig del i att ge stöd till personer som behöver hjälp i sin vardag.
Ditt uppdrag innebär att du, med individen i fokus, informerar, vägleder, tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Arbetet omfattar också att följa upp beslut gentemot den enskilde och att bidra i verksamhetens utvecklingsarbete.
Hos oss möter du en arbetsplats som präglas av närhet, engagemang och en vilja att stötta och lära av varandra. Vi strävar efter att ständigt bli mer professionella i vårt yrkesutövande och vi hoppas att du vill vara med och fortsätta göra vanliga saker ovanligt bra tillsammans med oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, examen från social omsorgsprogrammet eller annan eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kännedom om relevant lagstiftning, förordningar och föreskrifter, och det är meriterande om du har erfarenhet av utredning och handläggning.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att inhämta, analysera och värdera information samt fatta välgrundade beslut. Du är empatisk, flexibel och nytänkande och har en medvetenhet kring både individens behov och verksamhetens resurser.
Erfarenhet av arbete inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialpsykiatri är meriterande. Kunskap i ärendehanteringssystemet Treserva är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag!
Omsorg och hälsa som arbetsplats
Omsorg och hälsa omfattar särskilt boende, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri, hemsjukvård, familjerådgivning, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Varje del av verksamheten spelar en avgörande roll för att skapa trygghet och välmående. Här står individens behov i centrum och vi arbetar för att alla ska få det stöd de behöver, dygnet runt, året om.
Individ- och familjeomsorgen som arbetsplats
Avdelningen för individ- och omsorg omfattar öppna insatser, kontaktperson, familjehem, familjebehandling samt myndighetsutövning. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av stöd för att möta varje individs specifika behov och förutsättningar. Målet är att ge rätt insatser för att främja personlig utveckling och skapa trygghet för den enskilde. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/31". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkfors kommun
(org.nr 212000-1801) Arbetsplats
Omsorg och hälsa, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Anna-Lena Andersen 0563-541206 Jobbnummer
9484499