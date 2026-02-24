Biståndshandläggare
Vårgårda kommun, Socialtjänsten / Administratörsjobb / Vårgårda Visa alla administratörsjobb i Vårgårda
2026-02-24
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårgårda kommun, Socialtjänsten i Vårgårda
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Hos oss blir du del av en liten och sammansvetsad grupp biståndshandläggare med en närvarande chef. Du får tillgång till metodstöd genom regelbundna gruppmöten, löpande dialog och stöd från din chef. Arbetet bedrivs teambaserat med flera olika professioner, något som våra medarbetare upplever som både utvecklande och inspirerande.
Våra lokaler är centralt belägna i Vårgårda kommunhus, med närhet till andra delar av organisationen och goda förutsättningar för samarbete.
Vi arbetar med löpande rekrytering. Det innebär att intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Målgruppen är främst äldre personer, men du möter även personer under 65 år. Du ansvarar för hela handläggningsprocessen från ansökan och utredning till beslut, uppföljning och dokumentation. Arbetet utgår från gällande lagstiftning, riktlinjer och kunskapsstöd, där individens behov och resurser alltid står i centrum.
En viktig del av uppdraget är att bidra till trygg och säker vårdövergång efter sjukhusvistelse och samverka nära med både interna och externa aktörer. Rollen innebär många kontakter, så det är betydelsefullt att du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer.
Arbetet kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig när förutsättningarna förändras, liksom att du kan växla mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas i rollen behöver du arbeta strukturerat och ta ansvar för att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot de människor vi möter är självklart, liksom ett stöttande och hjälpsamt förhållningssätt gentemot kollegor.
Hos oss arbetar du självständigt men samtidigt i nära samarbete med dina kollegor och din chef. Vi värdesätter att stötta varandra, dela kunskap och tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att ge ett gott stöd till de individer vi möter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en god förmåga att utreda, analysera och fatta välgrundade beslut samt arbetar på ett strukturerat och rättssäkert sätt. Ett professionellt och respektfullt bemötande är en självklar del av ditt arbetssätt.
Du trivs i en roll där du behöver hantera flera uppgifter parallellt och har lätt för att prioritera och organisera ditt arbete när förutsättningarna förändras. Du är engagerad, driven och har ett genuint intresse för socialt arbete, målgruppen och människors livssituation.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg, goda kunskaper i handläggning och dokumentation samt tidigare arbetat med utredningsmetodiken Individens behov i centrum (IBIC).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454) Arbetsplats
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Sofia Lundstedt sofia.lundstedt@vargarda.se 0322-600 588 Jobbnummer
9761384