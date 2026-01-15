Biståndshandläggare
2026-01-15
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Inom Myndighetsenheten för funktionsvariation arbetar vi med myndighetsutövning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Vi står inför ett viktigt utvecklingsarbete framåt och söker nu ny kollega till enheten. Vi söker dig biståndshandläggare som har ett stort engagemang för människor med behov av stöd i sin vardag. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara inom LSS för både barn och vuxna. Tjänsten är placerad inom enheten och dina arbetsuppgifter kan förändras utifrån verksamhetens behov.
Som handläggare är du navet, du informerar, utreder behov samt följer upp tidigare beviljade insatser.
Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• utreda, bedöma och fatta rättssäkra beslut enligt gällande lagstiftning och övrigt regelverk
• följa upp fattade beslut
• vara en stödjande funktion för de vi är till för och för deras närstående
• ge service och information
• samarbeta med våra utförare och med andra enheter både internt och externt
Som handläggare arbetar du enligt socialstyrelsens utredningsmodell IBIC, Individens behov i Centrum. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Life Care.
Yrket som biståndshandläggare innebär möten med människor och det ställs därför höga krav på din sociala förmåga, lyhördhet och intresse av att skapa bra möten. I mötet med den enskilde och deras närstående är ett värdigt bemötande och ett varmt intresse för att arbeta med människor avgörande.
Vi är även stolta över att vara engagerade i Backa barnet, vilket är en viktig del av vårt arbete med att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Genom Backa barnet strävar vi efter att stärka barnens rättigheter och säkerställa att de får det stöd och den omsorg de behöver för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi värdesätter erfarenhet av handläggning inom både SoL och LSS. Meriterande är också om du arbetat tidigare med LSS målgrupp. Önskvärt är erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemet Life Care och kunskap kring att utreda enligt det behovsinriktade och systematiska arbetssättet IBIC- individens behov i centrum.
För att lyckas i rollen som biståndshandläggare behöver du ha god samarbetsförmåga vara strukturerad, noggrann och självständigt kunna planera och genomföra ditt arbete, men du måste också vara en lagspelare. Som person är du flexibel och kan ställa om när situationen så kräver och arbeta under tidspress.
Det är av vikt att du har en god och tydlig kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du behöver ha ett salutogent och professionellt förhållningssätt som visar på din respekt, lyhördhet och empati för de människor du möter i arbetet samt för brukarens behov och resurser.
Som person är du nyfiken, engagerad, driven, kreativ och lösnings orienterad. Du bidrar till ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Tjänsten kräver att du innehar B-körkort.
Du välkomnas i ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid introduktionen så att du ska känna dig trygg i ditt arbete.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
