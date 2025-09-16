Biståndshandläggare
Vi söker en ny medarbetare
Är du vår nya kollega? Vi söker en ny kollega och som tillsammans med oss vill fortsätta förbättra och utveckla vår organisation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Som biståndshandläggare hos oss har du möjligheter att utvecklas i din profession på en mindre arbetsplats som präglas av god stämning och arbetsro.
Vårt arbete och samarbete genomsyras av tillit och ansvarstagande vilket skapar utveckling för oss medarbetare. Blir du en del av vårt engagerade och kunniga team är du med och bidrar till en bättre kvalitet i myndighetsutövningen för omsorgen om äldre.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Biståndsenheten består av fyra tjänster som handlägger äldreomsorg, en tjänst hanterar socialpsykiatri, en för stöd och service enligt LSS och en tjänst rör bostadsanpassningsbidrag och färdtjänsttillstånd. Inom enheten arbetar även fyra handläggare med ekonomiskt bistånd och enheten leds av en enhetschef tillsammans med förste socialsekreterare.
Vi söker nu en biståndshandläggare för utredning gällande äldreomsorg. Som biståndshandläggare ansvarar du för myndighetsutövning genom att utreda, bedöma och fatta beslut enligt gällande lagstiftning och övriga regelverk. Du fungerar som ett stöd för brukare och deras närstående, ger service och information samt samverkar med andra vårdgivare. Målet för arbetet som biståndshandläggare är att hjälpa äldre att få rätt stöd och service.
Arbetet innebär kvalificerat utredning-och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. I ditt uppdrag ingår också att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet på arbetsplatsen. Då vi är en liten grupp som arbetar nära varandra är samarbetet en viktig del av arbetet.
Hos oss kommer du få kompetensutveckling i form av kontinuerlig utbildning därutöver ett friskvårdsbidrag om 2500 kronor per år. Vi erbjuder en arbetsplats med trevliga arbetskamrater där så väl humor, prestigelöshet och omsorg om varandra är viktiga ingredienser. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen, sociala omsorgslinjen, socialpedagog eller annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Det är meriterade om du har arbetat med myndighetsutövning tidigare. Som person ser vi att du är trygg, stabil och har en god förmåga till självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och är trygg och stabil och har en god förmåga att skilja mellan det personliga och det professionella.
I ditt arbete är du relationsskapande och du trivs med samarbete såväl inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. I arbetet kommer du träffa människor med olika bakgrunder och erfarenheter, det är därför viktigt att du är lyhörd och gentemot människor du möter. Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig ändrande omständigheter med ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Du är välorganiserad och planerar ditt arbete självständigt samt förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligen och skriftligen. Kvalitet, bemötande och samarbete är viktiga framgångsfaktorer i vår gemensamma värdegrund.
Krav
Socionom, Sociala omsorgslinjen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig, Körkort B. Socialtjänsten kräver att utdrag från belastning- och misstankeregister innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
