Biståndshandläggare - Äldre
2026-02-13
Om rollen
Som biståndshandläggare för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Ideal Bemanning kommer du att:
Ansvara för att utreda och bedöma äldres behov av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Genomföra utredningar och uppföljningar i nära dialog med äldre personer och deras anhöriga.
Delta i samordning och planering av insatser i samverkan med andra professioner, såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Arbeta förebyggande och stödjande med fokus på att skapa en trygg och fungerande vardag för äldre personer.
Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande riktlinjer och lagkrav.
Du får möjlighet att arbeta i en varierande och utvecklande miljö, där varje dag erbjuder nya utmaningar och möten med äldre personer och deras familjer.
Vi söker dig som
Har en socionomexamen eller annan relevant utbildning.
Har minst 3 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och biståndshandläggning enligt SoL under de senaste 7 åren.
Har ett genuint engagemang för att stödja äldre personer i att bibehålla en god livskvalitet och självständighet.
Är trygg i din roll som biståndshandläggare och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Har god kommunikativ förmåga och ett empatiskt förhållningssätt gentemot äldre personer och deras anhöriga.
Vi går igenom ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se
