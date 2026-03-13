Biståndsenheten söker modiga chefer
2026-03-13
Vill du bli en av två enhetschefer och leda en biståndsverksamhet i förändring?
Nu förstärker vi vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun med två nya chefsroller som tillsammans med oss vill utveckla en verksamhet där kvalitet, rättssäkerhet och hållbar styrning står i centrum.
Tillsammans med Verksamhetschef och Teamledare formar du framtidens biståndsarbete. Du blir en viktig del i en organisation som värdesätter ledarskap och modet att driva utveckling - och där vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för våra invånare.
Vi söker:
En enhetschef med ansvar för två team som arbetar med myndighetsutövning inom LSS och socialpsykiatri.
En enhetschef med ansvar för två team som arbetar med biståndsbedömning enligt SoL för äldre samt processen kring utskrivningsklara.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som Enhetschef är du operativ nyckelperson i Biståndsenhetens ledningsgrupp och medverkar aktivt i att forma både den operativa och strategiska riktningen för hela verksamheten. Du leder utvecklingen inom ditt ansvarsområde och driver arbetet mot långsiktig kvalitet och hållbara resultat.
I din närmaste ledningsgrupp ingår en Verksamhetschef, som är din chef, samt två teamledare som ansvarar för det dagliga operativa stödet till medarbetarna. Din roll är att skapa tydlighet, struktur och gemensam riktning, samtidigt som du tillsammans med Verksamhetschef bidrar till att utveckla verksamheten ur ett strategiskt perspektiv.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Leda operativ planering och uppföljning inom verksamhetsområdet
* Driva förbättrings- och utvecklingsarbete
* Säkerställa kvalitet, lagefterlevnad och ett sammanhållet erbjudande till medborgarna
* Vara aktiv i enhetens ledningsgrupp
* Leda och stödja teamledarna i deras dagliga arbete
* Representera verksamheten i dialog med samverkanspartners, andra förvaltningar och externa aktörer
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL och LSS
Vi söker ledare som gör skillnad både i vardagens arbete och i verksamhetens framtid. Som Enhetschef leder du genom tydlighet, tillit och ett coachande förhållningssätt.Du bygger team där roller, mandat och ansvar är tydliga.
Du är en modig ledare som:
* skapar engagemang, riktning och arbetsglädje genom tydlig kommunikation och närvaro
* förstår och kan navigera i en politiskt styrd organisation
* utvecklar både medarbetare och teamledare
* bidrar aktivt och konstruktivt till enhetens och förvaltningens gemensamma arbeteKvalifikationer
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, och söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom vård, omsorg, socialt arbete, förvaltning eller likvärdigt
* Dokumenterad erfarenhet av ledarskap i politiskt styrd verksamhet
* Erfarenhet av att leda medarbetare och bygga team
* Ansvarat för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi
* God förmåga att arbeta operativt och samtidigt hålla helhetsperspektivet
* Förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende i flera nivåer i organisationen
* Erfarenhet av och intresse för utvecklingsfrågor inom vård och omsorg
* Mycket god svenska i tal och skrift
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av liknande roll inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet
* Erfarenhet av förändrings- och organisationsutveckling
* Kännedom om SoL, HSL och LSS
* Ledarskapsutbildning
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget ska vara oöppnat och inte äldre än 6 månader.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
