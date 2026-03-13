Biostatistiker
2026-03-13
På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!Är du statistiker och vill påverka arbetet med läkemedel i Sverige och Europa? Då kan det här vara något för dig!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännanden av nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljningen av godkända produkter är en central del. Rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel är andra viktiga delar. Verksamhetsområdet har cirka 300 anställda och är uppdelat på flera enheter där enheterna för Effekt och Säkerhet värderar dokumentation kring läkemedlens effekt och säkerhet. De utredningar och rekommendationer som vi gör ligger sedan till grund för beslut huruvida ett läkemedel ska godkännas för kliniskt bruk.
Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Vi har nu behov av en ny kollega till statistikgruppen. Gruppen ansvarar bland annat för statistisk värdering av läkemedlens effekt och säkerhet. Statistikgruppen har också en viktig roll i att samverka med andra delar av myndigheten i biostatistiska frågeställningar och uppföljning av läkemedelsanvändning.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Din huvuduppgift blir statistisk och metodologisk värdering av kliniska studier i ansökningar om godkännande av främst human men även av veterinärläkemedel. Detta sker i samarbete mellan de nationella läkemedelsmyndigheterna i Europa och den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Du kommer även att arbeta med vetenskaplig rådgivning till företrädesvis läkemedelsföretag men ibland även enskilda forskargrupper.
I arbetsuppgifterna ingår också metodologisk bedömning av prövningsprotokoll för planerade kliniska prövningar för både human- och veterinärläkemedel samt medicintekniska produkter. Vidare ingår konsultativa uppgifter i statistiska metodfrågor som uppstår inom Läkemedelsverkets övriga verksamhetsområden. Härutöver kan också komma att ingå utformning av nya krav och riktlinjer för läkemedelsutveckling.
Som statistiker på Läkemedelsverket har du tillsammans med andra utredare en viktig roll i besluten om vilka läkemedel som får användas i EU. Arbetet är utvecklande och självständigt men bedrivs i nära samarbete med övriga statistiker i gruppen och klinisk samt annan expertis i tvärvetenskapliga team.Bakgrund
Du har högskoleutbildning som innebär minst kandidatexamen, gärna masterexamen, i statistik/matematisk statistik eller motsvarande, och har goda kunskaper inom biostatistik förvärvade genom relevant yrkeserfarenhet. Du har erfarenhet av tolkning av data från kliniska studier och praktisk erfarenhet av statistisk analys. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Yrkeserfarenhet från läkemedelsindustri, CRO (contract research organization) och/eller läkemedelsmyndighet är meriterande, liksom doktorsexamen inom relevant område.
Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och analytiskt lagd. Du har förmåga att självständigt lösa dina arbetsuppgifter och komma till avslut inom utsatt tid. Du kommunicerar tydligt och effektivt och har förmåga att förklara ditt arbete för andra på ett lättfattligt sätt. Du fungerar därmed väl som naturlig diskussionspartner i ett team och på så vis ger stöd i våra beslutsprocesser.
Vi värdesätter vetenskaplig nyfikenhet. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel samt lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Effekt och säkerhet
Diarienummer: 2.4.1-2026-022223
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Maria Grünewald eller statistiker Linda Dalin. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
