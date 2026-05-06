Biostatistiker
Läkemedelsverket / Matematikerjobb / Uppsala
2026-05-06
På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!
Är du biostatistiker med pedagogisk kompetens och är intresserad av frågeställningar som rör den senaste utvecklingen inom den medicinska forskningen? Då kan det här vara något för dig.
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännanden av kliniska prövningar, nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljningen av godkända produkter är en central del. Rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel är andra viktiga delar. Verksamhetsområdet har cirka 300 anställda och är uppdelat på flera enheter där enheten för Kliniska Prövningar och Licenser (KPL) ansvarar för utredning och godkännande av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Bedömning av multinationella prövningar sker i nära samarbete med andra europeiska läkemedelsmyndigheter. Även kliniska prövningar av medicintekniska produkter ska anmälas till och bedömas av myndigheten. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
Vi har nu behov av en ny kollega med kompetens inom biostatistik och pedagogik till den vetenskapliga utredargruppen. Gruppen ansvarar bland annat för nytta-riskvärdering samt bedömning av den sökta kliniska prövningens förmåga att generera tillförlitliga data. Biostatistik har också en viktig roll i samband med vetenskaplig rådgivning till akademiska och kommersiella prövare.Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Din huvuduppgift blir statistisk och metodologisk värdering av ansökningar om godkännande av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Som statistiker på Läkemedelsverket har du tillsammans med andra utredare en viktig roll i besluten om vilka kliniska läkemedelsprövningar som får starta i Sverige men även av utformningen av multinationella prövningar i EU, då bedömning sker i samarbete med andra nationella läkemedelsmyndigheter. Arbetet är utvecklande och självständigt men bedrivs i nära samarbete med annan expertis i tvärvetenskapliga team. En viktig del av arbetet är att tillgodogöra sig stora mängder av information samt att beskriva och motivera slutsatserna.
En viktig del av enhetens verksamhet är informations- och utbildningsinsatser riktade till externa aktörer, till exempel akademiska forskare, SME, som bidrar till att höja kvaliteten på de ansökningar som inkommer. Du som biostatistiker kommer att bidra med värdefull kompetens vid större möten samt vid framtagande av webbaserad utbildning till Läkemedelsverkets utbildningsportal, där digitala kurser tillhandahålls till externa aktörer. Du kommer även att delta i vetenskaplig rådgivning till enskilda forskargrupper och läkemedelsföretag.
I arbetsuppgifterna ingår också intern utbildning av kollegor med annan kompetens som medverkar vid rådgivningar och bedömning av ansökan om kliniska prövning.Bakgrund
Du har högskoleutbildning som innebär minst kandidatexamen, gärna masterexamen, i statistik/matematisk statistik eller motsvarande, och har goda kunskaper inom biostatistik förvärvade genom relevant yrkeserfarenhet. Du har dokumenterat goda pedagogiska egenskaper. Du har erfarenhet av tolkning av data från kliniska studier och praktisk erfarenhet av statistisk analys. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Yrkeserfarenhet från läkemedelsindustri, CRO (contract research organization) och/eller läkemedelsmyndighet är meriterande.
Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och analytiskt lagd och har en god pedagogisk förmåga. Du har förmåga att självständigt lösa dina arbetsuppgifter och komma till avslut inom utsatt tid. Du kommunicerar tydligt och effektivt och har förmåga att förklara ditt arbete för andra på ett lättfattligt sätt. Du fungerar därmed väl som naturlig diskussionspartner i ett team och på så vis ger stöd i våra beslutsprocesser. Vi värdesätter vetenskaplig nyfikenhet. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel samt lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Kliniska prövningar och licenser
Diarienummer: 2.4.1-2026-037647
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Lena Eriksson. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
