Biomedicinsk analytiker, vikariat
2025-08-13
Samariterhemmets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att söka en vikariat som biomedicinsk analytiker (BMA) hos oss på Samariterhemmets vårdcentral!
Vi erbjuder ett vikariat på heltid i 6 månader från och med november, med möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
I arbetet ingår provtagning, på såväl barn som vuxna, venöst och kapillärt. Arbetet innefattar också analys av patientnära prover och administration avseende vårdcentralens antikoagulantiapatienter. Vi använder journalsystemet Cosmic och datasystemet Flexlab. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen och spela en aktiv roll i vårdcentralens verksamhetsutveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad BMA. Du är noggrann och metodisk i ditt arbetssätt. Det är viktigt att du har en hög servicekänsla och vill arbeta med patientkontakt. Det är meriterande om du har erfarenhet av laboratoriearbete, patientkontakt, studenthandledning och venprovtagning.
Du har en god social förmåga och är ansvarsfull och noggrann. Du är lugn och stabil och arbetar bra tillsammans med andra människor. Arbetsuppgifterna kräver både att du kan arbeta i team, men även självständigt. Du behöver vara flexibel då den ena dagen aldrig är den andra lik. Vidare har du ett gott omdöme och är duktig på att göra rätt avvägningar och prioriteringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Samariterhemmets vårdcentral ligger mitt i centrala Uppsala, ett stenkast från Resecentrum. Vår vårdcentral är en stor verksamhet med 14 000 listade patienter. Tillsammans är vi drygt 70 medarbetare och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Den breda variationen av patienter skapar en utvecklande arbetsplats. Sedan 2019 är vi en akademisk vårdcentral. En akademisk vårdcentral har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler och erbjuder sina patienter samma vård som tidigare. Det som skiljer sig är att vi har medarbetare som också är forskare och arbetar med utvecklingsprojekt och utbildning inklusive kvalitetssäkring och utveckling av den kliniska verksamhetsförlagda utbildningen. Förutom ordinarie personal finns här också kliniska apotekare, universitetslektorer och kliniska adjunkter. Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal.
Vill du veta mer?
Har du eventuella frågor om tjänsten och arbetsplatsen välkommen att kontakta verksamhetschef Torun Hall på e-post: torun.hall@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Glöm inte att bifoga utbildningsbevis/legitimation och övriga intyg som styrker din åberopade kompetens. Vi kan komma att kalla till intervju under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
