Biomedicinsk analytiker, Värnamo
2025-12-22
Klinisk fysiologi Värnamo
Vill du vara en del i ett härligt, engagerat gäng? På klinisk fysiologi arbetar vi omväxlande, stimulerande och varierande, det vi gör har betydelse för patienten. För oss är det viktigt med delaktighet och att ha roligt tillsammans. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som biomedicinsk analytiker
Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi kommer du att självständigt få arbeta med våra metoder både i enskilt arbete och i team, du behöver därför vara bekväm i båda dessa situationer. I teamet arbetar ni tillsammans för att bibehålla en god arbetsmiljö och mot verksamhetens gemensamma mål.
Rollen avser en tillsvidareanställning med heltidsomfattning och påbörjas initialt med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse. Arbetstid sker dagtid, vardagar.
Din blivande arbetsplats
Klinisk fysiologi är en länsgemensam klinik, vi finns på Ryhov, Värnamo sjukhus och på Höglandssjukhuset. Vi söker nu dig som vill arbeta på Klinisk fysiologi i Värnamo. Vi är en arbetsplats som växer och i nuläget är vi ett glatt gäng på 63 personer totalt i länet. I Värnamo är vi idag 6 personer.
Klinisk fysiologi i Värnamo utför undersökningar som 24h-EKG inkl. analys, ultraljud på hjärta och kärl, EEG och bentäthetsmätning. Vid Klinisk fysiologi uppfyller vi högt ställda krav på undersöknings- och svarskvalitet, teknisk kvalitet och organisation. Därför är vi stolta över att klinisk fysiologi är ackrediterad enligt den internationella standarden SS-EN ISO/ 15189.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Nu söker vi dig som vill vara en del av vår trevliga personalgrupp på klinisk fysiologi, Värnamo sjukhus. Du är utbildad legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med undersökningar inom klinisk fysiologi, har du även erfarenhet av ultraljud hjärta ser vi det som positivt.
För att trivas i rollen är det av vikt att du är självgående och initiativtagande i ditt arbete. Du har god muntlig kommunikation, är flexibel och ser möjligheter i förändring. Klinisk fysiologi utvecklas ständigt och för att du ska trivas är det viktigt att du tycker om att arbeta i en utvecklande miljö, där vi förespråkar att du även arbetar med förbättringsarbete för att höja kvalitén, arbeta för de utmaningar vi står inför och förbättra flöden på arbetsplatsen. Du är med och strukturerar patientflödet på Klinisk fysiologi vad det gäller planering och prioriteringar för att möta våra patienter på bästa sätt.
Då du har förmåga att arbeta självständigt så använder du din förmåga till att genomföra och utvärdera dina undersökningar på bästa sätt. Du kommer att vara del i en grupp där vi arbetar mot gemensamma mål. Det är därför viktigt att du som söker har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta mot gemensamma mål.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en modern och utvecklingsintensiv verksamhet med engagerade kollegor. Du kommer att ha en viktig roll i relation till övriga professioner hos oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare att tänka kreativt och komma med nya lösningar och som leder till förbättringar. I utmaningarna ser vi möjligheter! Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av positivitet, öppen dialog och arbetsglädje, där vi är måna om balansen mellan arbete och fritid.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs gärna mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Områdeschef Lisa Jarl 010-242 34 56, lisa.jarl@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 januari 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är den 30 januari 2026.

Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1233/25". Omfattning
