Biomedicinsk analytiker till fyslab
På fysiologiska laboratoriet i Hudiksvall arbetar biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.
Vi ingår i hjärtenheten på Hudiksvalls sjukhus och vi arbetar tillsammans efter tre verksamhetsmål:
• Våra patienter ska få rätt vård i rätt tid.
• Våra arbetssätt ska vara moderna och effektiva.
• Våra medarbetare ska trivas på jobbet.
Vi utför spirometri, EEG, långtids-EKG, hjärteko, arbetsprov och har även C-pap och pacemakermottagning. Vi har även ett utvecklingsarbete i samarbete med röntgen gällande kärlundersökningar. Nu ska en medarbetare vidare till nya utmaningar så därför söker vi en ny kollega till oss. Vi är ett trevligt gäng som är öppna för utveckling.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att utföra arbetsprov
• EKO
• långtids-EKG
• långtidsblodtryck
• tum-EKG
• spirometri
• EEG
• att vara en del av uppstart av samarbete med röntgen kring ultraljud kärl.
Hos oss får du
• en individanpassad introduktion
• möjlighet att arbeta självständigt och i nära samarbete med våra kardiologer, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker
• lärande, kompetens- och verksamhetsutveckling som en naturlig del i arbetet.
Du som nyutexaminerad biomedicinsk analytiker har möjlighet att få ett tillägg på lönen hos oss, dock som längst upp till 24 månader från det du påbörjat din anställning.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
I rollen som biomedicinsk analytiker ska du
• vara legitimerad biomedicinsk analytiker
• ha kompetens och erfarenhet av hjärt-EKO eller är villig att lära dig detta.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
