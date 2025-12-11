Biomedicinsk analytiker
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Finspång Visa alla biomedicinjobb i Finspång
2025-12-11
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Söderköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vårdcentralen Finspång söker nu en legitimerad biomedicinsk analytiker.
Hos oss får du arbeta i ett ackrediterat laboratorium med varierande arbetsuppgifter och nära samarbete med olika professioner. Ta chansen att utvecklas i en verksamhet där kvalitet, samarbete och patientfokus står i centrum.
Vårt erbjudande
Vårdcentralen Finspång är en del av Primärvårdscentrum inom Region Östergötland och finns sedan 2020 i moderna lokaler i Vårdcentrum Finspång. Här finns jourcentral, apotek, rehabilitering, närvårdsavdelning, LAH och kommunens korttidsboende, specialistmottagningar inom barn och hjärtsjukvård, vilket gör nära samverkan möjlig.
Från årsskiftet 2024-2025 bildade Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka ett gemensamt verksamhetsområde för att skapa en mer robust organisation inför framtidens behov. Tillsammans har verksamheten cirka 27 000 listade patienter och runt 120-130 medarbetare. Inkluderad i Vårdcentralen Finspång finns även en filial i Rejmyre.
Läs gärna om vår karriärstege för biomedicinsk analytiker, och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
På Finspångs vårdcentral arbetar idag sex biomedicinska analytiker, och nu söker vi ytterligare en kollega för att stärka vår laboratorieverksamhet. Vårdcentralen har ett eget, ackrediterat laboratorium där vi dagligen utför patientnära analyser och rutinanalyser.
Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du med både kapillär- som venprovtagning, glukosbelastningar, terapeutiska tappningar, barnprovtagning, analys av kemi (inklusive blodgaser), hematologi och koagulation samt hantering av provinlämning från våra vårdgrannar inom regionen och kommunen. Vi driver även Finspångs antikoagulationsmottagning.
Du blir en del av ett välfungerande team och har ett nära samarbete med framför allt vårdcentralens undersköterskor samt övriga professioner på vårdcentralen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Du har goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Eftersom vi möter många patienter med andra modersmål är det värdefullt om du är flerspråkig. Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Som person är du social, serviceinriktad och flexibel. Du är lugn och stresstålig, arbetar strukturerat och följer gällande riktlinjer och rutiner. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt och patientsäkert sätt.
Vi värdesätter också en mycket god samarbetsförmåga - både inom det egna yrkesteamet och tillsammans med övriga professioner på vårdcentralen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vid tillsättning av denna tjänst.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med veckoarbetstid 40 timmar och endast dagtid måndag till fredag. Din huvudsakliga placering kommer vara på Vårdcentralen Finspång men arbete på Vårdcentralen Skärblacka kan förekomma.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Finspång Kontakt
Tf Vårdenhetschef Hilda Öhman Hilda.Ohman@regionostergotland.se 010-1042071 Jobbnummer
9639551