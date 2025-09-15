Biomedicinsk analytiker
Transfusionsmedicin Ryhov
Biomedicinsk analytiker - Patologi & Transfusionsmedicin
Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning
Vill du göra skillnad med ditt arbete och bidra till patientsäker vård? Vi söker nu två biomedicinska analytiker - en till Patologilaboratoriet och en till Transfusionsmedicin vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Om tjänsterna
På Patologilaboratoriet blir du en del av en modern och utvecklingsinriktad verksamhet där du arbetar med diagnostik av vävnads- och cellprover. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat skraptagning, bäddning, snittning och färgning, och du blir en viktig del i den diagnostiska processen.
På Transfusionsmedicin arbetar du med blodkomponentberedning, blodgruppsserologiska undersökningar och med blodgivare. Du deltar också i arbetet med laboratoriemedicinens blodbuss som rör sig inom hela länet. Arbetsuppgifterna kan innebära dag-, kvälls- och helgtjänstgöring, vilket gör vardagen omväxlande och utvecklande.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. För tjänsten på Transfusionsmedicin är det meriterande om du har C-kurs i transfusionsmedicin och körkort, medan erfarenhet från patologilaboratorium är meriterande för tjänsten på Patologi.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning i en stimulerande arbetsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor. Här får du möjlighet att delta i utvecklings- och förbättringsarbete samt att kontinuerligt utveckla dina yrkeskunskaper. Du blir en del av en verksamhet som präglas av innovation, kvalitet och samarbete.
För att trivas hos oss
För att trivas behöver du ha god social förmåga och kunna möta både patienter, blodgivare och kollegor på ett professionellt sätt. Du är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer samtidigt som du tar egna initiativ och ansvar i ditt arbete. Du uppskattar en miljö där förbättringsarbete och innovation är en del av vardagen.
Välkommen med din ansökan senast 5 oktober. Ange gärna i ansökan vilken av tjänsterna du är mest intresserad av.
För frågor:
• Patologi: Områdeschef Liselotte Eriksson, tfn 010-242 24 58
• Transfusionsmedicin: Områdeschef Madelaine Andersson, tfn 010-242 23 75
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
