Bioinformatiker vid NGI
Stockholms Universitet / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för biokemi och biofysik.
SciLifeLab (https://www.scilifelab.se/)
är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
NGI är den största tekniska plattformen vid SciLifeLab. Det är en nationell resurs som erbjuder en infrastruktur för state-of-the-art DNA-sekvensering och SNP-genotypning till forskare i Sverige. Målsättning är att ge tillgång till de senaste metoderna inom storskalig DNA- och RNA-sekvensering och ge riktlinjer och stöd för provtagning, studiedesign, protokollval och bioinformatikanalys för att möjliggöra världsledande forskning. Mer information finner du på https://ngisweden.scilifelab.se/.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: https://www.dbb.su.sePubliceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter en bioinformatiker för att gå med i vårt bioinformatikteam vid NGI, på SciLifeLab i Solna. Teamet arbetar under tre områden: Dataflöde, Analys och Systemutveckling. Den utvalda kandidaten får en varierad roll och kommer att vara delaktig i många typer av uppgifter inom dessa områden. De möjliga arbetsuppgifterna inkluderar att:
- leverera data till forskare
- utvärdera och felsöka sekvensdata
- analysera data från interna utvecklingsprojekt
- utveckla nya analysflöden
- konstruera webbapplikationer
- programvaruutveckling, till exempel för kvalitetskontroll
- automation av data- och analysflöden
- hjälp för att hålla befintliga pipelines och verktyg "state-of-the-art".KvalifikationerKvalifikationer
- Akademisk examen inom Bioinformatik, Datavetenskap, Bioteknologi eller liknande.
- Programmeringskunskaper, främst i Python eller Javascript.
- Grundläggande kunskap inom versionskontroll, t.ex. git.
- Erfarenhet av att använda Linux / UNIX-terminal.
- Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmåga.
- Du talar och skriver engelska obehindrat.
Meriterande
- Erfarenhet av HPC eller motsvarande datorsystem.
- Erfarenhet inom molekylär biologi.
- Erfarenhet av att hantera stora datamängder, särskilt nästa generations sekvenseringsdata (NGS).
- Erfarenhet av informationssystem för laboratorier (LIMS).
- Erfarenhet i bioinformatik eller motsvarande kompetens.
- Erfarenhet av webbapplikationsutveckling och / eller databasadministration (SQL eller noSQL).
- Erfarenhet av VueJs. Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i den här rollen så tror vi att du ska vara nyfiken på biologiska frågeställningar och intresserad av att lära dig nya bioinformatiska verktyg. Du bör uppskatta att jobba som en del av en grupp och ha ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Vi värdesätter en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Ellen Sherwood, mailto:ellen.sherwood@scilifelab.se
, eller Johannes Alneberg, mailto:johannes.alneberg@scilifelab.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-2950-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för biokemi och biofysik Jobbnummer
9460590