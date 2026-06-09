BIM- och Modellsamordnare
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en BIM- och Modellsamordnare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att stödja projekt- och byggledningen inom BIM- och modellhantering i stora och komplexa anläggningsprojekt. Uppdraget omfattar samordning, granskning och hantering av 3D-modeller samt säkerställande av att projektering och modellleveranser följer gällande krav, riktlinjer och arbetssätt. Rollen fungerar som ett kompetensstöd inom BIM-relaterade frågor och bidrar till effektiv informationshantering genom hela projektets genomförande.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Hantera leveranser av handlingar och modellfiler genom projektplattformar enligt projektets IT-handledning
Fortbilda byggledning i modellhantering samt stödja projekt- och byggledning i BIM-relaterade frågeställningar
Stötta byggledningen i hantering och visualisering av data från entreprenörens egenkontroller
Ta fram visualiseringar utifrån 3D-modeller som stöd för projektets olika intressenter
Assistera projekt- och byggledning vid granskningar samt samordna projekterande parter
Bevaka och säkerställa att projekteringen följer projekteringsanvisningar och fastställda krav
Samordna och koordinera modellfilshantering med angränsande projekt för att säkerställa framdrift och undvika konflikter
Medverka vid projekteringssamordningsmöten, byggmöten, teknikmöten och projektmöten
Genomföra granskning av 3D-modeller, agera modellpilot samt hantera och granska relationsmodeller inför överlämnande till förvaltning
Utveckla, anpassa och förvalta digitala stöd, skript, applikationer och pluginlösningar för CAD-, BIM- och modellhanteringsprogram
Medverka i samordning med verksamhetens datasamordningsfunktion
Delta i gemensamma konferenser och genomföra obligatoriska utbildningar kopplade till uppdraget.
Krav (OBS, obligatoriska)
Eftergymnasial utbildning inom relevant område enligt kraven nedan och uppdragets karaktär.
Minst 9 års erfarenhet av arbete med modellsamordning i multidisciplinära anläggningsprojekt.
God förmåga att arbeta med CAD och BIM samt olika modelleringsprogram såsom Navisworks/AutoCAD/
Microstation/Solibri Model Checker.
God förmåga att arbeta med digital information och dokumenthantering från minst ett uppdrag med varaktighet på 1 år.
God kommunikativ förmåga samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska, du behöver ha arbetat i minst ett tidigare uppdrag där kommunikationen skett på engelska.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från projekterings- och byggprocessen inom stora infrastrukturprojekt >500 mnkr i totalkostnad från minst ett uppdrag med varaktighet på 1 år.
Erfarenhet från projekterings- och byggprocessen inom stora husbyggnads-, installationsprojekt eller tunnelbaneprojekt i Stockholm, från minst ett uppdrag med varaktighet på 1 år.
Erfarenhet från entreprenadverksamhet inom anläggning, från minst ett uppdrag med varaktighet på 1 år.
Erfarenhet av VDC, informations- eller maskinstyrningsmodeller, från minst ett uppdrag med varaktighet på 1 år.
Erfarenhet av FME (Feature Manipulation Engine)
Erfarenhet av att utveckla, anpassa eller förvalta digitala verktyg, skript, applikationer eller plugin som stödjer CAD/BIM, VDC, modellgranskning, informationshantering, kvalitetssäkring eller framtagande av relationsmodeller inom anläggnings- eller infrastrukturprojekt från minst ett uppdrag med varaktighet på 1 år.Dina personliga egenskaper
Samarbetsinriktad och trivs med att arbeta nära projektledning, byggledning och övriga intressenter
God förmåga att sätta sig in i och förstå komplexa anläggningsprojekt och tekniska sammanhang
Flexibel och anpassningsbar med förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter och förändrade förutsättningar
Prestigelös och lösningsorienterad med fokus på projektets gemensamma mål
Serviceinriktad och engagerad med ett professionellt förhållningssätt i kontakten med både interna och externa parter
Kommunikativ och tydlig med mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift
Strukturerad och ansvarstagande med förmåga att driva arbetet framåt och skapa god samverkan
Lyhörd och relationsskapande med lätt för att bygga förtroende och bidra till ett positivt samarbetsklimat.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7877707-2043762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9955051