Bilverkstad söker nya bilmekaniker!
Stockholm Eventsco Services AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2025-08-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Eventsco Services AB i Botkyrka
Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbil och transportbilar av alla bilmärken
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet som klarar det mesta såsom programming och elektronic i efter växellådsbyte, motorbyte och göra felsökningar och har goda kunskaper inom bilelektronik och bilsmekaniker. Om du har problem med språket, vi kan flera språk, det är viktigaste för oss att du kan ditt jobb.
Stockholm EventsCo Services AB är en Bilverkstad i Tumba. Här i verkstaden servar och reparerar vi i princip alla bilmärken, nya som gamla.
The service means that you independently carry out service, repairs and troubleshooting on passenger cars and vans of all car brands
We are looking for you who have at least 2 years of experience who can handle most things such as programming and electronics after changing the gearbox, changing the engine and doing troubleshooting and have good knowledge in car electronics and mechanical work. If you have problems with the language, we know several languages, it is most important to us that you know your job.
Stockholm EventsCo Services AB is a car workshop in Tumba. Here in the workshop, we service and repair basically all car brands, new and old.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: se.servicesab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Eventsco Services AB
(org.nr 559187-1867), https://www.ssservices.com.se/
Skyttbrinksvägen 27 (visa karta
)
147 39 TUMBA Jobbnummer
9483890