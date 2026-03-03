Bilverkstad söker bilmekaniker

Täby Car Clinic AB / Maskinreparatörsjobb / Täby
2026-03-03


Visa alla maskinreparatörsjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Täby Car Clinic AB i Täby

Vi söker en bilmekaniker!
Är du en erfaren och noggrann bilmekaniker som brinner för fordon och service? Då vill vi ha dig i vårt team!

Publiceringsdatum
2026-03-03

Om tjänsten
Vi söker bilmekaniker som kan arbeta med service, felsökning och reparationer av personbilar. Du ska kunna arbeta både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll
Felsökning och diagnos
Reparation av motor, bromsar, växellåda m.m.
Kundkontakt vid behov

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker
Har B-körkort
Är ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta självständigt

Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Trevlig arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse

Låter det intressant?
Skicka din ansökan till: [din e-postadress]
Eller ring oss på: [ditt telefonnummer]

Välkommen med din ansökan!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: nytorp@mekonomenbilverkstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Täby Car Clinic AB (org.nr 556949-1912)
Nytorpsvägen 2C (visa karta)
183 53  TÄBY

Jobbnummer
9775435

Prenumerera på jobb från Täby Car Clinic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Täby Car Clinic AB: