Bilverkstad söker bilmekaniker
2026-03-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Vi söker en bilmekaniker!
Är du en erfaren och noggrann bilmekaniker som brinner för fordon och service? Då vill vi ha dig i vårt team!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker bilmekaniker som kan arbeta med service, felsökning och reparationer av personbilar. Du ska kunna arbeta både självständigt och i team.Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll
Felsökning och diagnos
Reparation av motor, bromsar, växellåda m.m.
Kundkontakt vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker
Har B-körkort
Är ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta självständigt
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Trevlig arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till: [din e-postadress]
Eller ring oss på: [ditt telefonnummer]
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: nytorp@mekonomenbilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Car Clinic AB
(org.nr 556949-1912)
Nytorpsvägen 2C (visa karta
)
183 53 TÄBY Jobbnummer
9775435