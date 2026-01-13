Bilvårdstekniker / Interntekniker Karlstad
2026-01-13
Som Bilvårdstekniker arbetar du med hela kundprocessen från tidsbokning till fakturering.
Som Bilvårdstekniker arbetar du med hela kundprocessen från tidsbokning till fakturering.
Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom bilvård såsom in- och utvändig tvätt, polering, vaxning och lackförsegling.
Som interntekniker arbetar direkt mot bilförsäljning, bland annat med inbytestester, leveransservice, montering tillbehör mm.
Vem är du?
Du har ett stort intresse för bilar och brinner för att ge bra service, du strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar. Du är noggrann med känsla för kvalitet och resultat. För att lyckas i rollen bör du vara ansvarstagande, engagerad och självgående. Kvalifikationer
Du har gymnasial utbildning, gärna inriktning fordon. Tjänsten kräver B-körkort. Har du erfarenhet av liknande arbete är det meriterande. Du har god data- och systemvana samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
