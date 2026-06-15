Bilvårdare Sökes
Östermalm Car wash AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östermalm Car wash AB i Stockholm
Bilvårdare / Rekondare
Vi söker en noggrann och arbetsvillig medarbetare till vårt team!Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rengöring av bilar, både invändigt och utvändigt
Polering och enklare rekondarbete
Vård och underhåll av fordon
Däckbyte och hjulskifte (meriterande om du har erfarenhet)
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god arbetsmoral och är serviceinriktad
Har erfarenhet av bilvård eller däckbyte (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom bilvård och rekond
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ostermalmcarwash@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östermalm Car wash AB
(org.nr 559136-5969)
Grevgatan 38 (visa karta
)
114 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Östermalm Car Wash Jobbnummer
9964868