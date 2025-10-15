Bilvårdare
Farhat, Abdulrahman / Servicepersonaljobb / Uppsala Visa alla servicepersonaljobb i Uppsala
2025-10-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Farhat, Abdulrahman i Uppsala
Vi på Bilteknik söker en bilrekonditionerare/mekaniker till vårt team.
Vi söker dig som har ett genuint bil intresse och gärna erfarenhet kring polering och enklare mekaniskt arbete på bilar.
Du kommer att arbeta med rengöring av bilars in- och utsida. Det kan vara bilar som ska iordningställas inför en försäljning eller bilar som behöver en uppfräschning. Du skall även hämta och lämna bilar runt om i Sverige därav är körkort ett krav.
Arbetsplatsen ligger i Fyrislund, Uppsala
Vi söker dig som är glad, utåtriktad och självgående. Du tycker om att arbeta med människor, både kunder och medarbetare.
Du får gärna ha några års erfarenhet och men det viktigaste är att du har ett brinnande intresse för bilar och bilvård. Ett stort plus i kanten är om du har erfarenhet av lättare mekaniska jobb såsom broms byten, däckskiften m.m.
Tjänsten är heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Mail
E-post: bil-teknik@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Farhat, Abdulrahman
Fyrislundsgatan 79 C (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Farhat Abdulrahman Jobbnummer
9559116