Biltvätt & Bilrekond & Lackering & Montering

Drylow AB / Lackerarjobb / Huddinge
2025-08-08


Hejsan!
Vi på Drylow Ab utvecklas och söker efter 2 medarbetare i avdelningen bilvård/biltvätt/Solfilm samt lackeringsavd.
Har du inte erfarenhet inom billackering eller grundarbetet så är 1-3 månaders praktik är ett krav för att bli anställd.
Vi strävar efter att kunna ge det bästa kvalitén till kunderna med ett professionellt bemötande.
Vår vision bygger på lojalitet, är du ambitiös, målmedveten och teamworker då är du välkommen med din ansökan.
Meriterande om du har erfarenhet inom bilvård/lackering
Du får gärna vara:
• Noggran
• Anavarsfull
• Effektiv
Du kan skicka ditt CV direkt även via sociala medier
Instagram: DrylowAb
Faceebok: DrylowAb
lycka till

OBS: SÖK INTE JOBBET OM DU INTE TÄNKER DYKA UPP PÅ INTERVJU ELLER INTE VILL JOBBA
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via epost
E-post: Info@drylowab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "@rekrytering".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Drylow AB (org.nr 559306-3638)
Lyftkransvägen 5 (visa karta)
142 50  SKOGÅS

Kontakt
Administration
Drylow Ab
Info@drylowab.com
08365799

Jobbnummer
9450184

