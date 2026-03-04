Biltransportör Sverige/ Umeå
Om uppdraget:
Vill du upptäcka Sverige bakom ratten och testa nya bilmodeller längs vägen, med favoritmusiken eller en podd i högtalarna? Då är vi rätt arbetsplats för dig!
Som biltransportör hos WeDrive kommer du transportera bilar runtom i hela Sverige, långa som korta sträckor. Du kommer hämta och lämna bilar hos olika kunder (Privatpersoner, företag, bilhandlare), samt utföra fordonstester.
Arbetstiderna är måndag till fredag och vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 längre arbetspass i veckan.
WeDrives medarbetare är i åldrarna 18-27 år gamla. Vi vill att man ska ha kul på jobbet och fokuserar på en bra företagskultur och sammanhållning.
Vem söker vi? Vi på WeDrive förstår att alla inte har ett perfekt CV i början av sin karriär och väljer därför personlighet före vad som står på pappret. Vi söker dig som är social, framåt, noggrann och flexibel. Du ska tycka om att arbeta självständigt samt ta eget ansvar i ditt arbete.
Krav:
• B-körkort
• Tala och förstå svenska flytande
• Kunna jobba minst 3 dagar i veckan, med flexibla tider
• Ha en fungerande mobiltelefon som kan användas under arbetsdagarna
