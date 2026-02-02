Biltestare
Bilsmidigt AB / Logistikjobb / Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Om rollen
Som Biltestare hjälper du oss att kvalitetssäkra bilar genom provkörning och en tydlig checklista. Du är ögonen och känslan som fångar upp avvikelser tidigt så att vi kan åtgärda rätt saker innan leverans.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Provkörning enligt fast checklista (bromsar, styrning, ljud, vibrationer m.m.)
Enklare funktionskontroller (lampor, AC, infotainment, varningslampor)
Dokumentera resultat tydligt (mobil - vi visar hur)
Fotografera/rapportera avvikelser och lämna vidare till logistik/verkstad
Vid behov: enklare hämta/lämna eller förflyttning av bilar
Vi söker dig som
Har B-körkort och mycket god körkänsla
Är noggrann, strukturerad och kan följa checklistor utan genvägar
Kan beskriva fel tydligt (vad du hör/känner/när det uppstår)
Gillar bilar och vill lära dig mer
Meriterande: fordonsintresse, verkstadsvana, erfarenhet av provkörning/biltest.
Anställning & villkor
Timlön
Minst 100 timmar/månad (möjlighet till fler timmar)
Arbetstider: främst vardagar, ibland kväll/helg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9718865