Bilrekondare Sökes

Nordic Shine AB / Servicepersonaljobb / Stockholm
2026-03-30


Bilvårdspersonal sökes till biltvätt i Skarpnäck (Heltid)
Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare till vår biltvätt i Skarpnäck. Tjänsten är på heltid och innebär varierande arbetsuppgifter inom bilvård. Du kommer att arbeta i ett team där tempot stundtals är högt, därför är det viktigt att du trivs i en aktiv arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Tvätt av personbilar (invändigt och utvändigt)
Polering och enklare rekonditionering
Däckbyte samt hantering av hjul

Kvalifikationer
Du är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Du trivs med fysiskt arbete och kan arbeta i ett högt tempo
Du har god samarbetsförmåga
Erfarenhet inom bilvård är meriterande, men inget krav

Vi erbjuder:
En heltidstjänst med start enligt överenskommelse
Introduktion och upplärning på plats
Möjlighet att utvecklas inom bilvård

Arbetsplats: Skarpnäck
Anställningsform: Heltid
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: skarpnack@ecoshine.se

Detta är ett heltidsjobb.

Nordic Shine AB (org.nr 559548-7066)
Flygfältsgatan 2 (visa karta)
128 30  SKARPNÄCK

