bilrekonader med erfarenhet
Nexify bemanning & rekrytering AB / Servicepersonaljobb / Eskilstuna Visa alla servicepersonaljobb i Eskilstuna
2026-03-17
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Om tjänsten: Vi söker en erfaren bilrekonditionerare med kapacitet att leverera hög kvalitet och effektivt arbete i en tempofylld verkstadsmiljö. I rollen arbetar du med rengöring, restaurering och slutfinish av fordon både invändigt och utvändigt, samt mindre mekaniska och estetiska åtgärder för att återställa fordon till säljbara skick. Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Grundlig invändig rengöring inklusive dammsugning, shampoo, läderrengöring och luktborttagning
Utvändig tvätt, polering, vaxning och lackförberedande arbeten
Motor- och bagagerumsrengöring vid behov
Hålla arbetsplatsen ren och säker samt följa gällande säkerhetsrutinerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av bilrekonditionering eller liknande arbete
God kunskap om rengöringsmetoder, produkter och maskiner för både in- och utvändig rekonditionering
Erfarenhet av polering och enklare lackreparationer är meriterande
Teknisk förståelse för fordon och förmåga att upptäcka och rapportera avvikelser
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Anställningsform och villkor
Arbetstid: Dagtid,
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal eller överenskommelse
Start: Omgående eller enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Vi erbjuder:
En stabil heltidstjänst hos en väletablerad kund
Förmånligt friskvårdsbidrag
En utvecklande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och säkerhet
Möjlighet till kompetensutveckling och internt stödOm företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen och lång erfarenhet av att matcha kompetenta kandidater med rätt arbetsgivare. Vi erbjuder lokalt förankrade lösningar och finns representerade i flera svenska städer för att vara nära både kunder och kandidater.Så ansöker du
Skicka din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. För oss är en trygg och säker arbetsmiljö central, och vi kan komma att använda bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester i enlighet med våra policys.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
Rådhustorget 2
633 40 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
)
633 40 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nexify Jobbnummer
9803628