Bilplåtslagare
LKQ Atracco Auto Växjö - Bilplåtslagare
Väx, utvecklas och trivs som bilplåtslagare hos Atracco Auto i Växjö.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Är du bilplåtslagare idag och vill till en stabil och internationell koncern? Atracco Auto, en del av LKQ Atracco, utökar sitt team i Växjö och söker nu en Skadetekniker/bilplåtslagare.
Hos oss på Atracco Auto värdesätter vi gemenskap, utveckling och engagerade medarbetare. Vi vill att du ska trivas hos oss och därför arbetar vi ständigt för att bli lite bättre, såväl för dig som anställd som för våra kunder. Vi satsar på utbildning av anställda, vi har nya och moderna verktyg och vi har en god kundkrets som vi värnar mycket om.
Då vi ökat antalet reparationer under 2025 och ser att vi växer ännu mer inför 2026 behöver vi därför utöka vår grupp med en skadetekniker/bilplåtslagare för att möta upp mot kundernas behov och företagets ambitioner. Verkstaden är certifierade på flertalet av de välkända märkena och med LKQ Atracco i ryggen är Atracco Auto en del av en stor och seriös koncern som skapar god trygghet och bra förutsättningar för en välmående verksamhet.
Vi intervjuar löpande för tjänsten så tveka inte att söka till oss nu!Profil
Vi söker dig som är komplett inom bilplåtslagning med minst fem års erfarenhet och med kunskap av strukturskador. Om du har annan mekanisk kompetens eller erfarenhet ser vi detta som meriterande och kan potentiellt väga upp om du har färre år som bilplåtslagare. Vi ser gärna att du är en lagspelare som letar efter en arbetsplats som har ett riktigt härligt gäng att bli en del av. Du är självgående i arbetet men drar dig inte för att hjälpa kollegorna vid behov. Du är glad och bidrar till den redan goda stämningen som finns på verkstaden. Har du ambitioner att utvecklas vidare och utbilda dig ser vi bara positivt på detta då vi premierar utveckling och satsar på personalen långsiktigt. För att lyckas i tjänsten har du B-körkort samt talar och skriver flytande på svenska.Om företaget
LKQ Atracco ingår i LKQ Corporation som är en ledande leverantör av alternativa och special detaljer för att reparera och förbättra bilar och andra fordon. I koncernen ingår Atracco AB som bedriver bildemontering, Atracco Auto AB som bedriver bilskadereparationer samt Recopart Systems AB som tillhandahåller och utvecklar IT-system för bildemontering, verkstäder och försäkringsbolag. Koncernen omsätter ca 900 mkr och har drygt 450 anställda på orterna Borås, Stockholm, Västerås, Uppsala, Kristianstad, Helsingborg, Örebro, Linköping, Växjö, Mönsterås, Hedemora, Norrköping samt 3 anläggningar i Norge.
Ansökan skickas till: marie.jonasson@lkqatracco.com
Vill du veta mer om tjänsten? kontakta vår Verkstadschef Adis Turcinovic på: adis.turcinovic@lkqatracco.com
alt. 0470-77 11 49 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: marie.jonasson@atracco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atracco Auto AB
(org.nr 556062-6839), http://www.atraccoauto.se
Ljungadalsgatan 6
350 33 VÄXJÖ
)
350 33 VÄXJÖ
Verkstadschef
Adis Turcinovic adis.turcinovic@lkqatracco.com 0470-771149 Jobbnummer
9882789