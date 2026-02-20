Bilplåtslagare
2026-02-20
Bil+ är ett innovativt och expansivt företag som söker en ny medarbetare till sin anläggning i Göteborg. Här kommer du att få jobba med likasinnade som har ett stort bil intresse och ser vikten av att leverera på hög nivå till våra kunder.
Vi bryr oss om våra anställda och kvalitet är ledordet. Vi värdesätter din kompetens och där även vår lönesättning är konkurrenskraftig. En viktig del i företaget är att du känner delaktighet att göra dagen bra för dina kollegor.
Vi ser gärna att du har jobbat med flertalet av bilmärken och är flexibel i ditt arbetssätt. Att vara en del av teamet är viktigt för oss.
Bil+ jobbar idag med flertalet bilmärken och ett antal försäkringsbolag där kvalitet, ledtider och standarder är högst viktiga.
Välkommen med din ansökan till en ny och spännande karriär.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: hr@bilplus.se
Luan Shala luan.shala@bilplus.se 0771121121 Jobbnummer
