Bilmekaniker Tunabergs bilservice
Tillväxt Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Tunabergs Bilservice är en verkstad i Botkyrka som arbetar med service, reparationer och däckskiftning på personbilar. Företaget är ett litet familjeföretag och vi ser till att ta hand om varandra.
Just nu söker vi en bilmekaniker som kommer vara en viktig del av vårt team. Vi växer in i nya lokaler och söker därför både, dig som har erfarenhet i er roll som verkstadsansvarig, och dig som är i början av din karriär. Du kommer bland annat genomför följande arbetsuppgifter:
Reparationer av personbilar: oljeservice, bromsar, AC, hjul inställning, däck, fälgar m.m
Felsökning med diagnostikverktyg i AutocomPubliceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Tidigare arbetslivserfarenhet som bilmekaniker alternativ utbildning
Erfarenhet av att arbeta med felsökning i dator
Svenska i tal & skrift
B- körkort
Goda datorkunskap
Vi söker dig som:
Positiv & Social - Eftersom du kommer vara i kontakt med kunder & för att samarbetet med dina kollegor ska gå smidigt
Är självgående & lösningsorienterad - Det är viktigt i ditt arbete att du ser möjligheter där andra ser problem, vi söker någon som vill vara med och driva arbetetÖvrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 7 - 16
Placering: I verkstaden som ligger i Botkyrka
Anställningsform: Heltid tillsvidare (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6694182-1800928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9697110