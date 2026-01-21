Bilmekaniker till Original Bilvård AB
Original Bilvård AB är ett företag som är verksamt inom bil-service, reparation, och däckbyte.
Verkstaden ligger i kärrtorp och kunderna är framförallt yrkestrafik inom taxi, men enstaka privata kunder förekommer också.
Just nu söker vi en bilmekaniker som vill hjälpa oss med arbetet i verkstaden.
Tjänsten som bilmekaniker på Original Bilvård innebär arbeta med moderna bilar från årsmodell 2015 och nyare. De märken som du främst kommer arbeta med är Mercedes & Toyota. I arbetsuppgifterna ingår allt från service, reparationer och felsökningar till att byta däck.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: kundservice@originalbilvard.se Omfattning
Adil Mahmood kundservice@originalbilvard.se 070 749 49 67 Jobbnummer
