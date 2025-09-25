Bilmekaniker sökes till verkstad på Färingsö
2025-09-25
Är du en noggrann och engagerad bilmekaniker med passion för bilar och service? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Vi på Ekerö bilteknik är en väletablerad verkstad belägen på Färingsö med fokus på hög kvalitet, personlig service och långsiktiga kundrelationer. Vi utför service och reparationer på alla fordon. Vi är även ackrediterade för att släcka besiktnings "2or". Om tjänsten
Vi söker nu en eller två mekaniker till vår verkstad i Skå industriområde på Färingsö. Vi söker dig som är serviceinriktad, tekniskt kunnig och har en positiv inställning. Du trivs med att ta ansvar och jobbar lika bra ensam som i team. Du är trevlig och hjälpsam och tvekar inte att hjälpa kunden med det där lilla extra. Du tar egna initiativ och gillar inte att stå utan arbete. Du kommer att arbeta i en välutrustad verkstad tillsammans med erfarna kollegor där samarbete och problemlösning står i fokus.
Vi söker dig som har:
• Fordonstekniks utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet som bilmekaniker (minst 3 år)
• Goda kunskaper i felsökning och diagnostik
• B-körkort
• Talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av elbilar eller hybrider
• Har AC utbildning
• Utbildad besiktningstekniker
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst med goda utvecklingsmöjligheter
• Trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
• Utbildningar och certifieringar vid behov
Låter detta intressant?
Maila ditt CV och personliga brev till ekerobilteknik@telia.com
.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Wilma 08-56024616 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ekerobilteknik@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Bilteknik AB
(org.nr 556614-6402)
Skå Industriområde (visa karta
)
179 75 SKÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9526757