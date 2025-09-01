Bilmekaniker sökes till verkstad i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SB bilservice AB i Borlänge
m oss:
SB Bilservice är en väletablerad bilverkstad i Borlänge som erbjuder professionella tjänster inom bilservice, reparation och fordonsdiagnostik. Vi växer och söker nu en engagerad och kunnig bilmekaniker till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Utföra service och reparationer på personbilar och lätta lastbilar
Diagnostisera och åtgärda tekniska problem
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet
Bidra till en god arbetsmiljö och ett välfungerande teamKvalifikationer
Erfarenhet inom fordonsmekanik är ett krav
God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Meriterande:
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet av felsökning med diagnosverktyg
Vi erbjuder:
Fast anställning
En arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt
Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och kompetens
Arbetsort:
Borlänge, DalarnaTillträde
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter till sbbilservice93@gmail.com
eller kontakta oss på telefon 076-099 57 55 för mer information.
Välkommen med din ansökan!
