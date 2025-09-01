Bilmekaniker sökes till verkstad i Borlänge

SB bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Borlänge
2025-09-01


SB Bilservice är en väletablerad bilverkstad i Borlänge som erbjuder professionella tjänster inom bilservice, reparation och fordonsdiagnostik. Vi växer och söker nu en engagerad och kunnig bilmekaniker till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-01

Dina arbetsuppgifter
Utföra service och reparationer på personbilar och lätta lastbilar
Diagnostisera och åtgärda tekniska problem
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet
Bidra till en god arbetsmiljö och ett välfungerande team

Kvalifikationer
Erfarenhet inom fordonsmekanik är ett krav
God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Meriterande:
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet av felsökning med diagnosverktyg

Vi erbjuder:
Fast anställning
En arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt
Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och kompetens

Arbetsort:
Borlänge, Dalarna

Tillträde
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter till sbbilservice93@gmail.com eller kontakta oss på telefon 076-099 57 55 för mer information.
Välkommen med din ansökan!
SB Bilservice

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: sbbilservice93@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SB bilservice AB (org.nr 559495-7465)
Svetsgränd 8 (visa karta)
781 72  BORLÄNGE

Kontakt
Basel Battal
sbbilservice93@gmail.com
076-099 57 55

Jobbnummer
9484422

