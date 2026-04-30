Bilmekaniker sökes
2026-04-30
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med
Service och underhåll av personbilar
Felsökning och diagnostik
Reparationer av motor, bromsar, fjädring och andra mekaniska delar
Byte av slitdelar
Kundkontakt vid behov
Vi arbetar med flera olika bilmärken. vilket gör arbetet varierande och utvecklande
Vi söker dig som
Har utbildning som bilmekaniker eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av felsökning och servicearbete
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Har B-körkort
Kan arbeta både självständigt och i team
Anställningsstöd
Vi ser positivt på kandidater som kan vara berättigade till någon form av anställningsstöd via Arbetsförmedlingen, exempelvis nysrtatsjobb.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: info@em-bil.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: info@em-bil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EM Bil AB
(org.nr 559571-5326)
Pjältvägen 4 (visa karta
)
616 34 ÅBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9886261