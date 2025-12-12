Bilmekaniker / Mechatronics Technician
2025-12-12
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Uppsala
, Solna
, Stockholm
Vill du vara med och utforma våra verkstadsprocesser? Är du en prestigelös, noggrann och strukturerad person som trivs i en föränderlig miljö? Då kan denna roll vara något för dig! Vi växer och söker just nu en driven och engagerad Bilmekaniker till våra lokaler i Arlandastad.
Hur din roll kommer att vara:
Som Bilmekaniker hos oss kommer du att spela en viktig roll i att utföra service och reparationer på våra fordon och bidra till att utveckla vår verkstad tillsammans med vårt produktionsteam. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att genomföra både förebyggande underhåll och reparationer på bilar, med fokus på att säkerställa att de är i bästa möjliga skick för våra kunder.
Du kommer att arbeta med allt från rutinmässiga servicearbeten, såsom oljebyten och bromsbyten, till mer avancerade reparationer av motorer och andra tekniska system. I rollen kommer du att ha möjlighet att använda din tekniska expertis för att lösa problem och bidra till att skapa en effektiv och välfungerande verkstad. Du bidrar till att säkerställa kvaliteten på de bilar vi säljer och därmed bidra till vårt gemensamma mål, att få Sveriges nöjdaste kunder!
Tjänsten ligger på 40h/vecka med arbetstider 07-15:30 under vardagar. Ersättning består av en fast grundlön. Tillsättning sker omgående eller enligt överenskommelse. Språkkrav är engelska eller svenska.
Vad vi vill att du har med dig
Vi söker dig som besitter en djup teknisk kunskap om bilar och har några års erfarenhet av att arbeta i en liknande roll som mekaniker. För att vara framgångsrik i denna roll tror vi även att du som person är noggrann, analytisk och bra på att prioritera och organisera ditt arbete. Utöver detta har du grundläggande datorkunskaper inom exempelvis Office 365 och minst körkort B behörighet (manuellt), men gärna högre.
Vad vi erbjuder dig
Från en unicorn till ett börsnoterat bolag, bli en del av vår framgångssaga
En internationell arbetsplats med spännande nationella och internationella projekt
Stor möjlighet att påverka och sätta din egen prägel på arbetet
Bra förmåner, allt i från friskvårdsbidrag till förskottssemester
En miljö som är öppen, positiv och motiverande med platta hierarkier och korta beslutsvägar
Vilka vi är
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Vi finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 2.8 miljarder euro under 2020.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business model.
Pionjärvägen 71, Arlandastad, Stockholms län, Sweden
)
