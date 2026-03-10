Bilmekaniker, fordonstekniker sökes
, Solna
Östermalms verkstad fortsätter att växa och vi söker nu ytterligare en kollega till vår serviceverkstad. Har du minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss? Varmt välkommen att skicka in en ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Rollen Som fordonstekniker arbetar du med alla förekommande arbetsuppgifter såsom att utföra service, lättare/tyngre reparationer, felsökning/motordiagnostik samt förebyggande underhåll. Hos oss arbetar du i ett litet team med korta vägar till beslut. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är måndag-fredag enligt schema, 40 timmars arbetsvecka.
Du som söker till oss
Vi tror att du som söker har ett allmänt intresse för bilar och har god förståelse för bilteknik. Du är inte rädd för att komma med egna idéer och har god förmåga att läsa och förstå servicemanualer. För att lyckas väl i rollen är du noggrann och utför alltid ditt arbete med hög kvalitet. Du trivs med att arbeta självständigt men har lätt för att prata och samarbeta med dina kollegor. Som person är du social och serviceinriktad och likt oss andra har du ett glatt humör och ger alltid ett trevligt bemötande till våra kunder. Du har goda språkkunskaper i både svenska och engelska.
Grundläggande krav
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Giltigt B-Körkort (manuell)
• Minst 5 års arbetserfarenhet inom bilbranschen
• Meriterande om du har arbetat tidigare med moderna bilsystem och elektrifierade/hybrid fordon
Vi erbjuder dig en viktig och varierad roll i ett stabilt familjeföretag där vi behandlar alla lika. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp där vi hjälper varandra för att tillsammans skapa goda resultat med nöjda kunder i fokus.
Ansökan Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten vänligen kontakta oss på 0704444368 . Observera att ansökan sker via Info@ostermalmbilverkstad.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mer info
Anställningsform
Vanlig anställningErsättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Antal platser
1
Varaktighet
Tillsvidare
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: Info@ostermalmbilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Mech T AB
(org.nr 559147-5164)
Banérgatan 75 (visa karta
)
115 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östermalmsbilverkstad Jobbnummer
9789232