Bilmekaniker / Fordonstekniker
2025-08-17
Vi söker driven och nyfiken bilmekaniker / fordonstekniker till vår bilverkstad.
Vi är auktoriserade för Mazda, Suzuki & Iveco men jobbar med alla bilmärken.
Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig och ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena.
Vi ser gärna att du har:
• Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
• Erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker
• Du är ansvarsfull och har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress.
• Minst B körkort är ett krav.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Andreas@karlskronabilcenter.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556354-5911)
Gullbernavägen 31
)
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461658