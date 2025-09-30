Bilmekaniker / fordonsmekaniker
A&M Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Trosa Visa alla maskinreparatörsjobb i Trosa
2025-09-30
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A&M Bilservice AB i Trosa
A&M Bilservice AB söker bilmekaniker
Vi på A&M Bilservice AB behöver förstärka vårt team med en bilmekaniker/fordonsmekaniker.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Göra service och reparationer på personbilar.
Felsöka och åtgärda tekniska problem.
Byta och montera reservdelar.
Ta hand om kunder på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilmekanik.
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta i team.
Car Mechanic wanted at A&M Bilservice AB
A&M Bilservice AB is looking for a car mechanic/automotive technician to join our workshop team.
Work tasks:
Carry out service and repairs on cars.
Troubleshoot and fix technical issues.
Replace and install spare parts.
Provide good service to customers.
We are looking for someone who:
Has experience working as a car mechanic.
Is careful, responsible and a good team player.
/ .
:
.
.
.
.
:
.
.
A&M Bilservice AB
A&M Bilservice AB /
:
:
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: ambilservice24@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A&M Bilservice AB
(org.nr 559486-1253)
Stationsvägen 2 (visa karta
)
619 71 VAGNHÄRAD Kontakt
Abadin Moradi ambilservice24@gmail.com 0763051223 Jobbnummer
9533161