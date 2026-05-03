Bilmekaniker
2026-05-03
Bilmekaniker sökes - bli en del av vår växande verkstad!
Brinner du för teknik, problemlösning och friheten som husbilslivet innebär? Vill du arbeta i en verkstad där din kompetens verkligen uppskattas och där ingen dag är den andra lik? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu två engagerade bilmekaniker som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.
Om rollen
Som bilmekaniker hos oss arbetar du med allt från service och reparationer till felsökning av både fordon och model. Du får arbeta självständigt, men alltid med stöd från ett sammansvetsat team där kvalitet, yrkesstolthet och kundnöjdhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-05-03Arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av husbilar Mekaniska arbeten såsom motor, bromsar och chassi El- och felsökning (12V/230V - meriterande)
Arbeten med model: värme, vatten, gas och komfortsystem
Förberedelse inför besiktning och säsong
Bidra till nöjda och återkommande kunder
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Är en trygg och självgående mekaniker
Har ett genuint tekniskt intresse och gillar problemlösning
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har B-körkort (C/C1 är meriterande)
Kommunicerar obehindrat på svenska
Meriterande
Praktisk kunskap inom bilmekanik, genom arbete eller eget intresse
Kunskap inom el, gasol eller AC
Erfarenhet av mekaniker
Vad vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning
Varierande arbetsdagar - ingen monotoni
Möjlighet att utvecklas inom bilteknik
Trevlig arbetsmiljö och familjär stämningSå ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka ditt CV och en kort presentation till: info@bpauto.se
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: info@bpauto.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BP Auto AB
(org.nr 559326-1877)
Fritslavägen 13 (visa karta
)
511 57 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887824