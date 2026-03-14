Bilmekaniker
2026-03-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi söker en engagerad och noggrann bilmekaniker till vår verkstad. Är du tekniskt kunnig, lösningsorienterad och har ett intresse för bilar? Då kan du vara den vi söker.
Arbetsuppgifter
Som bilmekaniker hos oss kommer du bland annat att:
Utföra service och reparationer på personbilar
Felsöka mekaniska och elektroniska problem
Byta slitdelar såsom bromsar, däck och avgassystem
Utföra diagnostik och enklare underhållsarbeten
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav
Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som bilmekaniker är meriterande
Fordonsteknisk utbildning är ett plus
Goda kunskaper inom bilservice och reparationer
B-körkort är ett krav
Du är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i en växande verksamhet
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Möjlighet att utvecklas inom yrket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: malmensbilvard@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malma Bilverkstad AB
(org.nr 559369-0562)
Markörgatan 12 (visa karta
)
723 38 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9798005