Bilmekaniker

Aronssons Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Varberg
2026-02-13


Visa alla maskinreparatörsjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aronssons Bilservice AB i Varberg

Aronssons Bil söker mekaniker med minst 5 års erfarenhet.
Om jobbet
Aronssons Bil söker erfaren bilmekaniker
Vi på Aronssons Bil är ett härligt och sammansvetsat gäng som nu söker två nya kollegor. Är du en erfaren bilmekaniker som vill arbeta i en trivsam miljö där kvalitet och service står i fokus? Då kan du vara den vi letar efter!

Publiceringsdatum
2026-02-13

Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du främst att arbeta med Mercedes-Benz person- och transportbilar, men även med andra bilmärken. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning

Reparationer

Service och

underhåll
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker

Är noggrann, självgående och serviceinriktad

Trivs med att arbeta i team men även tar eget ansvar

Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med god stämning

Möjlighet att utvecklas inom yrket

Ett stabilt företag med lång erfarenhet i branschen

Bra lönevillkor

Intresserad?
Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka in ett besök. Vi ser fram emot att träffa dig!
070-584 01 02
info@aronssonsbil.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: info@aronssonsbil.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aronssons Bilservice AB (org.nr 556618-2795)
Härdgatan 44 (visa karta)
432 32  VARBERG

Jobbnummer
9742865

Prenumerera på jobb från Aronssons Bilservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aronssons Bilservice AB: