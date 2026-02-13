Bilmekaniker
2026-02-13
Aronssons Bil söker mekaniker med minst 5 års erfarenhet.
Aronssons Bil söker erfaren bilmekaniker
Vi på Aronssons Bil är ett härligt och sammansvetsat gäng som nu söker två nya kollegor. Är du en erfaren bilmekaniker som vill arbeta i en trivsam miljö där kvalitet och service står i fokus? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du främst att arbeta med Mercedes-Benz person- och transportbilar, men även med andra bilmärken. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning
Reparationer
Service och
underhåll
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
Är noggrann, självgående och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i team men även tar eget ansvar
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett stabilt företag med lång erfarenhet i branschen
Bra lönevillkor
Intresserad?
Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka in ett besök. Vi ser fram emot att träffa dig!
070-584 01 02 info@aronssonsbil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
