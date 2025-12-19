Vi söker en engagerad och kunnig bilmekaniker till vår verkstad Hallsberg/kumla. Du kommer att arbeta med service,felsökning och reperation av personbilar, lätta lastbilar och husbilar m.m. Vi söker dig som • fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet • Har minst 4 års erfarenhet som bilmekaniker • Har B-körkort • Är noggrann, självgående och ansvarstagande • Har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder • Trygg anställning med kollektivavtal • Trevligt team och god arbetsmiljö • Möjlighet till vidareutbildning