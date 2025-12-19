Bilmekaniker

Autoelektriska i Hallsberg AB / Maskinreparatörsjobb / Hallsberg
2025-12-19


Vi söker en engagerad och kunnig bilmekaniker till vår verkstad Hallsberg/kumla.
Du kommer att arbeta med service,felsökning och reperation av personbilar, lätta lastbilar och husbilar m.m.
Vi söker dig som
• fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Har minst 4 års erfarenhet som bilmekaniker
• Har B-körkort
• Är noggrann, självgående och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga

Vi erbjuder
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Trevligt team och god arbetsmiljö
• Möjlighet till vidareutbildning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: L.jansson.autoelektriska@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Autoelektriska i Hallsberg AB (org.nr 559094-7460)
Tegelgatan 1 (visa karta)
694 32  HALLSBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9654465

