Bilmekaniker
2025-10-23
Vi på Järpen's bilvård behöver utöka vår personalstyrka med ytterliggare en bilmekaniker.
Vi servar och reparerar alla bilmärken. Vi utför även däckarbeten samt bilrekonditionering. Vår bilrekond har anställda rekondare och vår verkstad har anställda utbildade bilmekaniker.
Är du utbildad bilmekaniker som är skicklig på att felsöka och reparera bilar så tveka inte sök till oss!
Ring oss på tel: 073-626 99 25 eller mejla info@arestad.net
. vi svarar alla dagar!
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
