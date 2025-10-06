Bilmekaniker
2025-10-06
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Jobbar du som bilmekaniker och känner att det är dags för något nytt? Hos oss får du nya utmaningar och bra betalt. Det finns dessutom möjlighet att jobba extra mot övertidsbetalning.
Du kommer att ha ett varierat arbete med service och reparationer av personbilar och lätta lastbilar, felsökningar, AC reparationer, hjulinställningar, däckservice mm. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder en bra månadslön, övertidsersättning och marknadsmässiga förmåner och försäkringar.
Arninge Bilverkstad AB (kallad Arninge Bilservice) är en allbilverkstad som ligger i Arninge industriområde i Täby och är ansluten till Autoexperten. Verkstaden drivs av Janne Hamrin och Mats Vierma.
Vi arbetar med de flesta bilmärken men har specialiserat oss på Volvo och VW. Vi har som mål att bli det självklara valet när man behöver serva eller reparera sin bil. Vi är för närvarande fem trevliga och serviceinriktade personer som arbetar här.
Önskade kvalifikationer:
Fordonsteknisk utbildning eller liknande samt ha några års erfarenhet av yrket.
Vara självgående och ansvarsfull men också kunna samarbeta med andra kollegor.
Bra ordningssinne, social och positiv inställning, känslan av att allt går att lösa.
Stort bilintresse och känsla för service.
Kunna passa tider.
Behärska svenska språket.
Svenskt B körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: info@arningebilservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arninge bilverkstad AB
(org.nr 559057-2409), http://www.arningebilservice.se
Tumstocksvägen 7 B (visa karta
)
187 66 TÄBY Arbetsplats
Arninge Bilverkstad AB Jobbnummer
9543106